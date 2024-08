James Cameron attacca Steven Spielberg: lite a Hollywood

James Cameron attacca il collega regista Steven Spielberg per il film "Lo squalo" del 1975. La pellicola racconta infatti di uno squalo mangiatore di uomini che attacca i bagnanti su una spiaggia dell'isola di Amity. E in una intervista al quotidiano britannico "The Guardian" Cameron confessa: "Steven ha fatto regredire la causa degli squali. In quanto cosiddetti predatori apicali, gli animali sono una parte importante della catena alimentare e questo viene riconosciuto poco dal pubblico. Gli squali hanno una cattiva reputazione".