Marcell Jacobs si rilassa in piscina a Parigi. Il velocista azzurro ha postato su Instagram una storia in cui gioca a racchettoni in acqua. Un momento di svago dopo la finale dei 100 metri in cui ha dovuto abdicare, dopo l'oro di Tokyo, ma ha ottenuto un gran quinto posto con un ottimo tempo, in una prestazione splendida dove tutti gli atleti hanno corso sotto i 10 secondi.