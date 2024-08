Ius Scholae, Tajani: "Non impongo, ma non voglio imposizioni"

"Non impongo niente a nessuno, ma non voglio neanche che nessuno imponga qualcosa a me, quindi sono libero di parlare", il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, torna sul tema dello ius scholae al Meeting di Rimini, dove ha partecipato a un incontro sui percorsi di pace. Con lo ius scholae lo status di cittadino italiano potrebbe essere riconosciuto ai minori stranieri che fanno un percorso di studi completo nelle nostre scuole. Ha tirato il freno a mano sul tema il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini: "Non è una priorità, non è nell'agenda di governo".