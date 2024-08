"Nessun assist a Schlein, rispetto per i nuovi italiani". Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia precisa in un'intervista al Messaggero la posizione del partito sullo ius scholae: "Non andremo mai a sinistra, ma non esistono connazionali di serie A e di serie B. La Lega? Esiste anche un’altra destra".