Ius-Scholae, divisioni nella maggioranza

"L'insistenza di Forza Italia rischia di minare la stabilità dell'esecutivo". Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, interviene sul tema dello Ius Scholae (la proposta di legge) dopo le aperture di Tajani e Piantedosi e il muro di Salvini. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, "nel programma di governo non c'è questo argomento e non c'è neanche nei singoli programmi dei partiti". Dunque "è legittimo discutere di questioni esterne al programma" ma "c'è il fondato dubbio che questo sia un argomento speculare dell'opposizione per creare confusione nella maggioranza".