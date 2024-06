Era tutto pronto per la grande festa, in questa casa di Fiuggi, nel Frusinate. Maurizio Cocco, ingegnere 62enne, marito di Assunta, arrestato due anni fa in Costa d'Avorio, avrebbe dovuto lasciare il carcere per tornare finalmente in Italia. Ma la sua odissea sembra non avere fine. All'ultimo momento è saltato tutto.