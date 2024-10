Italiani sempre più obesi

Snack confezionati, merendine, cibi pronti e bevande zuccherate negli ultimi vent’anni hanno conquistato il mercato, ma a che prezzo? Gli italiani stanno ingrassando in maniera preoccupante. Tanto che l'obesità, in particolare tra i giovani, è aumentata del 36%. Attualmente oltre 23 milioni di persone adulte sono in sovrappeso, cioè il 46% della popolazione italiana. E I giovani sono quelli che preoccupano di più.