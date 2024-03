Italia, fiducia ai massimi da mercati e risparmiatori

di Giuliana Grimaldi

Un leggero rialzo rispetto alle previsioni, ma sufficiente a raffreddare lo spread, il differenziale tra i rendimenti dei BTP e dei Bund tedeschi a 10 anni: toccati i 137 punti, il punto più basso dall'inizio di gennaio 2022 a oggi. Mentre i rendimenti si sono portati al 3,73% per il decennale italiano, in calo di 6 punti e mezzo, e al 2,36% per i corrispondenti titoli tedeschi.

Le nostre obbligazioni si confermano attrattive. A testimoniarlo la terza edizione del BTP Valore, l'ultimo successo in ordine di tempo per il Tesoro. Destinata ai piccoli investitori, l'emissione ha raccolto 18 miliardi e 310 milioni, superando sia le seconda [C 17 miliardi] sia la prima [C 18 miliardi e 200 milioni]. Record per valore ma pure per numero di contratti registrati: ben 656.369. Interessanti i tassi definitivi del titolo: 3,25% per 1°, 2° e 3° anno; e 4% per 4°, 5° e 6° anno