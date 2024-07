Ita-Lufthansa, il piano di rilancio in tre fasi

Un ingresso graduale di Lufthansa in Ita Airways. Nella prima fase la compagnia tedesca entrerà attraverso un aumento di capitale da 325 milioni per occupare il 41% dell'aviolinea. In un secondo momento, salirà al 90 e, entro il 2023, al 100%, con un investimento complessivo di 829 milioni di euro. È il piano di rilancio arrivato dopo mesi di trattative e approfondimenti che adesso può partire grazie al parere positivo della Commissione europea.