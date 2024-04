05 aprile 2024 19:49

Istat: cresce reddito famiglie ma in calo potere dʼacquisto e risparmi

di Guido Caianiello

Secondo l'Istat, lo scorso anno si è chiuso con una crescita del 4,7 per cento del reddito disponibile delle famiglie. Ma l'incremento dei prezzi ha determinato una contrazione dello 0,5 per cento del potere d'acquisto reale. Andamento che ha inciso negativamente sulla spesa per i consumi, cresciuta del 6,5 per cento sul 2022. In calo poi la propensione al risparmio, dal 7,8 del 2022, al 6,3, si tratta del valore più basso dal 1995.