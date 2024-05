08 maggio 2024 12:30

Istanbul, incidente allʼaeroporto: atterraggio dʼemergenza per un Boeing Fedex

L'aereo era partito da Parigi e poco prima dell'atterraggio a Istanbul, in Turchia, il pilota aveva contattato la torre di controllo per dichiarare un'emergenza al carrello che non si era abbassato correttamente. Fortunatamente nessuno a bordo è rimasto ferito