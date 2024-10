Israele, sopravvissuta al 7 ottobre si suicida

"Lo Stato di Israele ha abbandonato lei e tutti i sopravvissuti del Nova Festival". Punta il dito contro Israele Eyal Golan, fratello di Shirel, la 22enne sopravvissuta alla strage di Hamas al rave party di Reem e trovata morta in casa a Sharon un anno dopo la tragedia del 7 ottobre 2023. Si è suicidata nel giorno del suo compleanno. "Non voleva quasi uscire, era persa dentro se stessa", sottolinea il famigliare in un'intervista alla tv pubblica israeliana Kan.