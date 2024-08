Israele, sale la tensione: si teme l'attacco imminente dell'Iran

Sono ore tesissime in Israele, che attende da un momento all'altro l'offensiva degli ayatollah. Ma è un silenzio che confonde e inquieta, quello dell'Iran. Le minacce di ritorsioni per la morte del capo di Hamas, Ismail Hanyieh, finora sono rimaste senza seguito. La diplomazia internazionale ha lavorato, mentre si sono moltiplicati gli appelli dei Paesi europei a Teheran e agli alleati - l'ultimo di Gran Bretagna, Germania e Francia - affinché non lancino un attacco, ma le manovre in corso in medio Oriente fanno temere che un'azione sia imminente.