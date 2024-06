Israele-Palestina, si lavora per una tregua

La proposta americana per un cessate il fuoco in tre atti resta al centro del tavolo: Stati uniti, Egitto e Qatar insistono sia con Israele che con Hamas affinché firmino l'accordo. Per la prima volta Doha minaccia apertamente di chiudere l'ufficio politico guidato da Ismayl Haniye, qualora il movimento per la resistenza palestinese rifiutasse le condizioni previste nella bozza.