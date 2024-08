Israele, Netanyahu sull'accordo: "Ci sono cose su cui possiamo essere flessibili e altre no"

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è a Tel Aviv per spingere i leader israeliani ad accettare il piano per il cessate il fuoco a Gaza. "Ci sono cose su cui possiamo essere flessibili e altre su cui non possiamo esserlo" - dice il primo ministro israeliano Netanyahu, durante un meeting del governo. Tra i nodi da sciogliere c'è il controllo del corridoio di Philadelphia, nel sud della Striscia.