Israele, Netanyahu accetta di negoziare con Hamas

Israele sarebbe propenso a una trattativa di “ferragosto” per la tregua, il premier Netanyahu accetta di negoziare con Hamas. La base negoziale sarebbe ancora quella illustrata dal presidente Joe Biden a fine maggio per una tregua di 6 settimane e lo scambio di prigionieri, con la possibilità di presentare "una proposta ponte che soddisfi le aspettative di tutte le parti". Intanto quindici razzi sono stati sparati dal Libano mentre l'Iran annuncia: "Abbiamo nuovi missili non rilevabili".