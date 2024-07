MIGLIAIA IN PIAZZA Israele, manifestazioni a Tel Aviv e Gerusalemme per un accordo per gli ostaggi

Migliaia di israeliani si sono radunati a Gerusalemme e Tel Aviv, chiedendo al primo ministro Benjamin Netanyahu di ottenere un accordo di tregua per gli ostaggi o di dimettersi in mezzo al crescente malcontento pubblico per il conflitto che dura da nove mesi.