Noa Argamani, 26 anni compiuti sotto sequestro, guarda il padre negli occhi prima di abbandonarsi sulla sua spalla sicura, poi le foto di rito che li ritraggono entrambi sorridenti."La giovane ha ricevuto per prima la telefonata di Benyamin Netanyahu e del presidente Isaac Herzog. "Neppure per un minuto abbiamo smesso di pensare a te e non ci siamo mai arresi", le ha detto il premier.