Israele, lanciati razzi dal Libano verso la zona di Haifa

Una raffica di oltre 20 razzi provenienti dal Libano è stata lanciata verso la zona di Haifa, in Israele, non lontano dal confine. In seguito ai lanci, sono scoppiati incendi nella città di Acri, secondo l'Israel Fire and Rescue Authority, e un edificio è stato danneggiato nell'area industriale di Kiryat Bialik. Hezbollah, intanto, afferma di aver bombardato la base Glilot dell'Unità di intelligence militare 8200, nella periferia di Tel Aviv.