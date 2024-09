Israele, il Paese si ferma: dichiarazione shock di Netanyahu, sempre più nel mirino

Strade bloccate, manifestanti in piazza, aeroporto internazionale Ben Gurion chiuso, così come scuole, uffici, banche, ristoranti e negozi. Israele si ferma fino alle 18:00 per lo sciopero generale, il pressing su Netanyahu e sul governo israeliano per chiudere un accordo su tregua e liberazione degli ostaggi sempre più insistente. Anzi, sembra quasi di essere arrivati a uno spartiacque, dopo l'uccisione di altri sei ostaggi, trovati dall'Idf in un tunnel di Rafah.