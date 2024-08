Israele, i parenti degli ostaggi marciano oltre il confine di Gaza

I familiari degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas a Gaza, insieme ad altri dimostranti, hanno manifestato con una marcia partita da Tel Aviv e arrivata al confine con Gaza, oltrepassando brevemente la frontiera. I parenti dei rapiti chiedono un immediato rilascio e un accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco. In una dichiarazione rilasciata dal Forum delle Famiglie degli Ostaggi, gli organizzatori hanno detto "le famiglie hanno sfondato la recinzione in un disperato tentativo di avvicinarsi il più possibile ai loro cari".