Israele-Hezbollah, Tajani: "Importante che Tel Aviv sia ai colloqui in Egitto"

"Diciamo subito che non ci sono problemi per i nostri connazionali e il per nostro contingente Unfil. Ma di certo non è stato un buon segnale in vista dei negoziati in Egitto", così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Tg5 sull'escalation Israele-Hezbollah. "Ma è importante - aggiunge - che Israele abbia deciso di partecipare ai colloqui a Il cairo e che Hezbollah abbia dichiarato che l'attacco per oggi è terminato". "Possiamo guardare all'incontro in Egitto - conclude il capo della Farnesina - con più speranza per il cessate il fuoco a Gaza. Bisogna continuare a lavorare per la pace, è l'obiettivo principale della politica estera italiana".