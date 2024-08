Israele-Hamas,"si tenta il tutto per tutto per nuova trattativa a Il Cairo

"L'accordo per il cessate il fuoco a Gaza deve esserci", dice Antony Blinken, ma le parole di ottimismo non sembrano superare lo stallo dei negoziati per la tregua nella Striscia. Il segretario di Stato americano lascia il Medio Oriente dopo tre giorni di colloqui intensi. Prima ha visto Netanyahu a Gerusalemme, Al-Sisi al Cairo e poi è volato a Doha dove ha incontrato il ministro degli Esteri qatariota e ha parlato telefonicamente con l'emiro Al-Thani. Infine, si è sentito con il suo omologo turco Hakan Fidan, per discutere dello stato della trattativa tra Israele e Hamas. Domani, i mediatori dovrebbero incontrarsi a Il Cairo per un nuovo round di colloqui.