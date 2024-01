Israele, giornalista conduce con la pistola: "Lo faccio per la mia sicurezza"

di Francesca Ambrosini

Dal 2002 al 2005, Lital ha prestato servizio come soldato nella divisione della polizia di frontiera dell'Idf, le forze di difesa israeliane. Ha imparato a usare le armi, si è addestrata al poligono.

L'abbiamo contattata fra una diretta e l'altra. Sono giorni di lavoro senza sosta: dal 7 ottobre - ci spiega - nulla è stato più come prima. "Sono rimasta molto colpita da come la mia foto sia diventata virale. È difficile spiegare quello che stiamo vivendo", aggiunge. "Sono stata un soldato per 3 anni e ora il governo - dopo il massacro del 7 ottobre - permette a chi ha servito il paese di armarsi, anche per la strada", continua. Popolarissima sui social, Lital - nei suoi video - parla spesso dell'emancipazione delle donne, anche al fronte. "Ho paura di Hamas, voglio sentirmi sicura, portare con me la pistola non è un gesto di esibizionismo. La mia priorità oggi è potermi difendere in qualsiasi momento".