Dal comune di Safed, in Israele, arrivano le immagini di una casa colpita in pieno da un missile sparato dal Libano. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco nella città che si trova in Galilea. Nell'abitazione non c'era nessuno e non risultano feriti. L'esercito di Israele ha fatto sapere di aver intercettato una quarantina di razzi arrivati dal Libano.