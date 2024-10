Israele, attacco all'Iran: "Teheran sapeva..."

E' lo scoop del sempre informato sito internet Axios: tre autorevoli fonti di Washington lo confermerebbero. Un messaggio di Tel Aviv teso a frenare una escalation militare fra le due potenze regionali. Quindi, Teheran sapeva. E i recenti scambi di informazioni con gli Stati Uniti potrebbero far sospettare di una "manina" americana - ma non soltanto - anche nell'allerta lanciata in anticipo agli ayatollah.