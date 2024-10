Israele, arrestate 7 presunte spie "iraniane"

In Israele sette persone sono state arrestate in quanto sospettate di essere spie per conto dell’Iran. Sono tutti israeliani residenti a Haifa e nel nord del paese: fra loro ci sono due minorenni e un disertore dell’esercito. Avrebbero fotografato e raccolto informazioni riservate su diverse basi militari israeliane, fra cui la sede delle forze armate, a Tel Aviv, e le batterie di lancio del sistema antimissile Iron Dome.