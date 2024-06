Israele al bivio, rappresentato dal dilemma da cui dipende il destino del conflitto: da un lato accettare la bozza d'accordo americana e puntare - in tre passi successivi - alla fine della guerra, oppure tirare dritto e continuare a colpire la Striscia e la Cisgiordania, dove nella notte sono morti 3 civili a Nablus. In mezzo c'è il destino degli ostaggi, il cui numero è imprecisato e in continuo calo.