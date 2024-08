Isola di Giannutri, scontro tra barche

A cala Maestra, l'incantevole baia dell'isola di Giannutri in Toscana, in pochi secondi si è scatenato il panico. La prua di un traghetto si è infilata dentro al grande oblò di un'imbarcazione charter. Nessun ferito, tutti miracolosamente illesi dopo lo scontro che rischiava di coinvolgere anche una barca a vela ormaggiata poco più in là. Per fortuna nel mare non si è riversata nemmeno una goccia di carburante.