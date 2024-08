Oltre 400 abitazioni sono state fatte evacuare a Newtownards, in Irlanda del Nord, per far detonare una bomba della Seconda Guerra Mondiale. L’ordigno, di fabbricazione tedesca, fu sganciato 83 anni fa. Dopo tre giorni di lavoro per mettere in sicurezza l’area, la bomba di 500 kg è stata fatta brillare.