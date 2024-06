Iran, indossa male il velo: donna arrestata dalla polizia morale

Un nuovo arresto violento di una donna per aver indossato il velo in modo non conforme a Teheran, in Iran, è stato reso pubblico con un video postato su X dalla giornalista e attivista Masih Alinejad, attualmente in esilio a New York. Nel filmato, si vede una giovane donna con un hijab verde militare che lascia parzialmente scoperti i capelli biondi, mentre indossa occhiali da sole. La ragazza viene spinta dentro un furgone della polizia morale da due agenti donne, completamente vestite d...