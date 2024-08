Iran, ad ore l'attacco a Israele: potrebbe durare giorni

L'attacco è imminente, ormai potrebbe scattare in qualsiasi momento, entro 48 ore al massimo, ha detto il segretario di stato americano Antony Blinken ai ministri degli esteri del G7. L'Iran sembra pronto per mettere in atto la sua vendetta per l'assassinio del leader politico di Hamas, Ismail haniyeh, e per l'eliminazione di un alto dirigente di Hezbollah, Fuad Shukr.