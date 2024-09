Inter e Milan, sgominati i "clan" degli ultrà

Scacco matto alle curve. Maxi operazione della polizia, che all'alba di lunedì ha arrestato 19 persone, ultrà della curva Nord e della curva Sud del Meazza. In manette, nell'ambito di un'indagine che ipotizza una doppia associazione a delinquere, sono finiti diversi esponenti dei direttivi del secondo anello verde e blu. Al centro dell'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della procura della Repubblica di Milano, ci sarebbero gli affari collegati a San Siro. Un business - fatto di biglietti rivenduti a prezzi maggiorati, parcheggi, merchandising e vendita di bibite all'interno dello stadio - che avrebbe visto le due "fazioni" agire in autonomia o spartirsi la torta, con la mai nascosta "pace" tra cugini ultrà che sarebbe servita anche per permettere alle due curve di fare soldi. Curve che adesso sono state praticamente azzerate.