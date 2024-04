23 aprile 2024 10:30

Inter Campione dʼItalia, alla festa in piazza Duomo spunta anche Dimarco

C'era anche Federico Dimarco alla festa in piazza Duomo a Milano per lo scudetto dell'Inter. Il difensore nerazzurro è apparso in piena notte su una delle terrazze cha affacciano sulla piazza, mentre migliaia di tifosi continuavano la festa tra cori, bandiere e fumogeni.