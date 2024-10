Il centrocampista spagnolo Iniesta (pre)annuncia così il ritiro dal calcio

Ci siamo quasi, Andres Iniesta si prepara a dare l'addio al calcio. Il video pubblicato sui social dal centrocampista spagnolo in realtà è una sorta di anticipazione dell'annuncio ufficiale, previsto per l'8 ottobre. Nel video appare il graffitista TV Boy mentre disegna il giocatore con il suo iconico numero 8 ruotato in modo da formare il numero infinito.