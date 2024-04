30 aprile 2024 15:40

Inghilterra, la particolare amicizia tra un 51enne e un pettirosso

Un adorabile filmato mostra come un uomo abbia stretto un'improbabile amicizia con un pettirosso. Rob Hall, 51 anni, ha spiegato che gli ci sono volute solo 48 ore per domare l'uccello, che ha iniziato a visitarlo ogni giorno. Ha usato un barattolo di vermi della farina per attirare il suo amico piumato, che ora lo aspetta pazientemente ogni mattina per essere nutrito nel suo giardino a Kenilworth, Warks