Inghilterra, in fuga sul gommone con oltre 45 milioni di euro di cocaina

Prima sono fuggiti a bordo del gommone su cui trasportavano cocaina, poi, tallonati dalle forze dell’ordine, si sono lanciati in acqua per non essere arrestati. Ma alla fine per i due uomini, di 55 e 31 anni, sono scattate le manette. E’ accaduto nella laguna di Benacre Broads nel Suffolk.Nello scafo della loro barca sono stati trovati 350 chili di cocaina: una quantità di droga che una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 45 milioni di euro.