Ingenti danni nel Bolognese, case e negozi devastati

Dopo il weekend di esondazioni e nubifragi che hanno allagato buona parte della pianura emiliana la situazione più complessa è quella del Bolognese dove si lavora anche per ripristinare alcuni argini rotti. È quanto emerge nel bollettino odierno della Regione. Le precipitazioni del weekend sono state di tale entità per cui gli interventi svolti non hanno permesso di evitare esondazioni e danni. Oggi sono in corso sopralluoghi dell'Agenzia per stimare le conseguenze di quanto avvenuto e definire gli interventi di somma urgenza.