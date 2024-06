Occhi al cielo per i cittadini di Jember, in Indonesia, per l'apparizione di una rara formazione nuvolosa con una sorta di buco ovale nel centro. I video del fenomeno sono rapidamente diventati virali sui social. Gli esperti hanno spiegato che questo tipo di nuvola si forma per la differenza di pressione nell'aria al di sotto dei 2mila metri di altezza.