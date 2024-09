Indonesia, l'arrivo di Papa Francesco a Giacarta

L'aereo con a bordo Papa Francesco è atterrato all'aeroporto Internazionale di Giacarta, prima tappa del suo viaggio apostolico internazionale in Asia e Oceania. Al suo arrivo allo scalo Soekarno-Hatta, il Santo Padre è stato accolto dal ministro per gli Affari Religiosi. Dopo il saluto delle delegazioni e la Guardia d’Onore, Bergoglio si è trasferito in auto alla Nunziatura Apostolica, dove è stato ricevuto all’ingresso dell’edificio dal personale, da un gruppo di malati e da un gruppo di migranti e rifugiati. E' la prima tappa di un viaggio che lo porterà anche in Papua Nuova Guinea, a Timor Est e Singapore.