Indonesia, escursionisti (quasi) travolti dall'eruzione del vulcano

Un gruppo di escursionisti stava scalando il vulcano Monte Dukono, sull’isola diHalmahera, in Indonesia, quando ha iniziato ad eruttare. Le immagini mostrano come il gruppo si sia trovato vicinissimo alla nube di cenere. A quel punto alcuni escursionisti hanno cercato di scendere il pendio velocemente, altri si sono buttati a terra. Dopo i fatti le autorità hanno diramato un allerta e vietato le attività in un raggio di tre chilometri dal cratere.