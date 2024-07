India, si scava nel fango dopo la devastante frana in Kerala

Sono 151 i morti e 186 i feriti in India per le frane causate dalle forti piogge che hanno colpito i villaggi collinari del distretto di Wayanad, nello Stato meridionale del Kerala. Il portavoce del governatore del Kerala ha aggiunto che non si hanno notizie di 187 persone. Le frane si sono verificate dopo che le piogge torrenziali hanno scatenato torrenti di fango e acqua che hanno travolto piantagioni di tè e villaggi.