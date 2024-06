India, scontro tra due treni: morti e feriti

In India, vicino alla stazione di New Jalpaiguri, nel Bengala occidentale, è avvenuto uno scontro tra due treni che ha provocato diversi morti e feriti. L'incidente sarebbe avvenuto perché un treno merci non avrebbe rispettato la segnaletica, scontrandosi con un treno passeggeri. Quattro scompartimenti sono usciti dai binari. I soccorritori si sono ritrovati davanti uno "scenario di guerra", come ha detto il governatore dello Stato, Mamata Banerjee.