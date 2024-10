India, il premier Modi accoglie il cancelliere tedesco Scholz

Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha accolto a Nuova Delhi il Cancelliere Olaf Scholz, arrivato in India giovedì 24 ottobre. Il politico tedesco si tratterrà nel Paese per tre giorni in visita ufficiale per rafforzare i legami strategici bilaterali in settori quali la difesa, il commercio, l'energia pulita e le tecnologie sostenibili. Modi e Scholz si preparano a co-presiedere la settima edizione delle Consultazioni intergovernative in programma dal 25 ottobre e interverranno anche alla Conferenza Asia-Pacifico delle imprese tedesche.