India, edificio collassa per le forti piogge: ci sono vittime

Un edificio di sette piani in costruzione è crollato a Bangalore, nel sud dell'India, durante le forti piogge monsoniche, provocando la morte di diverse persone. Incidenti di questo tipo sono comuni in India durante la stagione dei monsoni, da giugno a settembre. Le normative sono scarsamente applicate e alcuni costruttori risparmiano sui costi, utilizzano materiali scadenti o aggiungono piani non autorizzati, portando al collasso strutturale.