Incidenti e pirati dei canali: a Venezia nuove regole contro il moto ondoso

Poche ore fa l'ultimo incidente, lo scontro tra un barchino e un battello di linea: solito caos nei canali di Venezia, per questo il nuovo assessore al traffico acqueo ha varato un piano regolatore: una lunga serie di nuove regole per combattere il moto ondoso. La città annuncia il pugno di ferro contro chi non rispetta i limiti di velocità in laguna: più controlli di vigili urbani e polizia, nuovi autovelox in arrivo e l'ipotesi di una patente speciale per navigare nei punti strategici (dalla stazione a Piazza San Marco).