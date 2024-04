24 aprile 2024 15:05

Incidente sul lavoro nel Bresciano, muore un operaio

Incidente mortale sul lavoro nella mattinata di mercoledì 24 aprile in un'azienda di Lograto, in provincia di Brescia. Un operaio di 46 anni ha perso la vita in un'azienda siderurgica con sede in via IV novembre. Sul posto i vigili del fuoco.