Incidente stradale a Roma, muore una donna di 44 anni

Incidente mortale all’alba di lunedì 19 agosto in via Trionfale a Roma. Verso le 5.40 una mini e un mezzo Ama per la raccolta dei rifiuti sono stati coinvolti in un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna di 44 anni, a bordo dell’auto. Il passeggero che era con lei è stato trasportato in gravi condizioni al Gemelli. Sono al momento in corso gli accertamenti per capire la dinamica di quanto accaduto.