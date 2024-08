Incidente a Cinisello, donna di 86 anni investita da un'auto

Un’86enne è stata investitaa Cinisello Balsamo, nel Milanese. Nell'impatto la donna è stata proiettata a cinque metri di distanza riportando traumi multipli: trovata dai soccorritori in arresto cardio circolatorio, è stata portata in ospedale in codice rosso. Il conducente dell'auto, un uomo di 58 anni, non ha riportato traumi evidenti ed è stato portato in codice verde all'ospedale di Cinisello Balsamo