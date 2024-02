Inchiesta sul carcere di Catanzaro, arrestata ex direttrice

di Rosa Grandolfo

Secondo l'accusa, lei era al corrente del sistema vigente nell'istituto penitenziario, consentendo che entrassero regolarmente droga, telefoni cellulari, carte prepagate destinati ai detenuti, grazie ad alcuni agenti della polizia penitenziaria compiacenti. L'ex direttrice, in servizio a Catanzaro fino al settembre 2022, accusata di concorso esterno in associazione per delinquere, corruzione, falso, evasione e falsità ideologica, è stata arrestata insieme alla comandante della polizia penitenziaria, Simona Poli, in organico nello stesso istituto di pena fino a ottobre 2022. Entrambe, ora, si trovano in carcere. Insieme all'ex assistente capo della polizia penitenziaria, che risulta indagato, avrebbero anche favorito l'evasione di un detenuto.